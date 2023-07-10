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الإثنين، 10-07-2023 04:02 م

بايدن يلتقي سوناك والملك تشارلز: العلاقة بين بلدينا متينة للغاية

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الوكيل الإخباري- وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا في زيارة خاطفة حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والملك تشارلز الثالث.

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وخلال اللقاء الذي عقد في داونينغ ستريت، بحث بايدن وسوناك الأزمة الأوكرانية والتحفظ البريطاني على قرار تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية وعضويتها في حلف "الناتو".

 

وقال سوناك إنه "أمر عظيم أن نواصل حوارنا" بعد سلسلة من الاجتماعات هذا العام، مشيرا إلى أن "الجانبين سيبحثان في كيفية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك لما فيه صالح مواطنينا".

وأضاف: "نقف كإثنين من أقوى الحلفاء في "الناتو" وأنا أعلم أننا نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الأمن الأوروبي الأطلسي".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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