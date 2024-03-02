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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 02-03-2024 12:28 م

أنقرة: لا معلومات عن لقاء بين أردوغان والأسد في موسكو

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الوكيل الإخباري- صرح مصدر في الرئاسة التركية بأنه لا تتوفر لدى أنقرة أي معلومات حول خطط لعقد اجتماع في موسكو بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ايدينليك" التركية أن أردوغان والأسد قد يجتمعان في موسكو في المستقبل القريب بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم تحديد موعد اللقاء بعد زيارة بوتين لتركيا، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك، قد صرح في 8 فبراير بأن روسيا تحث تركيا وسوريا على مواصلة الاتصالات الأمنية في إطار عملية التطبيع.

وأضاف: "نحث مع شركائنا الإيرانيين الجانبين السوري والتركي على مواصلة الاتصالات عبر أجهزة الخارجية والأمن بهدف التوصل إلى اتفاقات شاملة تأخذ مخاوف الجانبين في عين الاعتبار".

وأكد أن الحوار البناء سيساعد على تهيئة الظروف للتطبيع الدائم في سوريا وجوارها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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