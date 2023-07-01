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السبت، 01-07-2023 02:33 م

أوربان: هذا وقت تبقى فيه الشعوب القوية فقط

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الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن كل العالم يمر الآن عبر امتحانات صعبة لا يمكن أن تصمد فيها وتمر من خلالها إلا الشعوب القوية، أما الضعيفة فستهلك وتفنى.

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وأضاف أوربان، في كلمة له أمام حشد من الطلاب في بودابست اليوم السبت: "نحن نعيش في فترة، يرتعد فيها العالم كله من أساسه. ونحن لسنا استثناء في هذا المجال، لأن مركز الزلزال يقع على حدودنا - في أوكرانيا. هناك حرب تدور عند حدود هنغاريا، وعشرات ومئات الآلاف من المهاجرين يحاصرون حدودنا.

 

ولهذا السبب بالذات يجب أن تكون بلادنا وحكومتنا وجيشنا وهيئاتنا الأمنية، قوية. هناك أوقات تموت فيها الأمم الضعيفة وتبقى فقط القوية".

وحث رئيس الوزراء الهنغاري، الشباب الحاضرين، على "أن يكونوا أقوياء، لأن العدل لا قيمة له إلا مع وجود القوة".


وأشار أوربان إلى أن عدد الجرائم في بلاده في انخفاض مستمر ، وهي الآن "ربما أصبحت أكثر الدول أمانا في أوروبا".

 

RT

 

 




 

 


 

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