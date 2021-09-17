أوزبكستان تدعو لرفع التجميد عن أصول أفغانستان في الخارج

الوكيل الإخباري - اقترح رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، رفع إجراء تجميد الأصول المالية الخاصة بدولة أفغانستان في المصارف الخارجية.

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ودعا ميرزيوييف، خلال مشاركته اليوم الجمعة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في عاصمة طاجيكستان، دوشنبه، إلى دراسة إمكانية وقف تجميد الأصول المصرفية الخارجية للدولة الأفغانية، مبديا قناعته بأن هذا الإجراء سيتيح تفادي اندلاع أزمة إنسانية واسعة النطاق وزيادة عدد المهاجرين من أفغانستان، بالإضافة إلى مساعدة هذا البلد في حل مشاكله الاجتماعية.



وأقر الرئيس الأوزبكي بظهور "واقع جديدة" في أفغانستان، مؤكدا أن عودة حركة "طالبان" إلى الحكم هناك أصبحت أمرا واقعا.



وتابع: "في هذا الخصوص، يجب وضع نهج منسق للتعامل مع الوضع القائم في أفغانستان، وتطوير الحوار مع السلطات الجديدة".



وشدد ميرزيوييف أيضا على ضرورة ضمان التمثيل الواسع لكافة الفئات الاجتماعية في مؤسسات الحكم بأفغانستان، ومنع نمو التطرف والإيديولوجيا المتشددة واستخدام أراضي أفغانستان لتنفيذ عمليات تخريبية ضد الدول المجاورة.

المصدر : روسيا اليوم

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