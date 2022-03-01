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الثلاثاء، 01-03-2022 01:16 م

أوكرانيا تسمح للمقاتلين الأجانب بدخول أراضيها دون تأشيرة

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الوكيل الإخباري-وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما رئاسيًا يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا أمام الغزو العسكري الروسي بدخول البلاد دون تأشيرة. 

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وورد في المرسوم الرئاسي الذي تم الكشف عنه أمس الاثنين الموافق 28 شباط/ فبراير الماضي: "اعتبارًا من 1 أذار/ مارس، تم إدخال نظام دخول بدون تأشيرة للأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى الفيلق الدولي لأوكرانيا مؤقتًا خلال فترة سريان الاحكام العرفية". 

 

وذكر المرسوم أن القرار ينطبق على المواطنين الروس. 

 

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