أوكرانيا تسمح للمقاتلين الأجانب بدخول أراضيها دون تأشيرة

الوكيل الإخباري-وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما رئاسيًا يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا أمام الغزو العسكري الروسي بدخول البلاد دون تأشيرة.

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وورد في المرسوم الرئاسي الذي تم الكشف عنه أمس الاثنين الموافق 28 شباط/ فبراير الماضي: "اعتبارًا من 1 أذار/ مارس، تم إدخال نظام دخول بدون تأشيرة للأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى الفيلق الدولي لأوكرانيا مؤقتًا خلال فترة سريان الاحكام العرفية".

وذكر المرسوم أن القرار ينطبق على المواطنين الروس.

اوكرانيا بالعربية

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