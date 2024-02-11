الأحد 11-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفلة هند تلزم الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

المواصفات والمقاييس: 1030 شكوى بقطاع المحروقات العام الماضي وإغلاق 11 محطة مخالفة

تراجع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم مع واردات تبلغ 226 طناً

فصل الكهرباء عن مناطق في محافظتي الكرك والطفيلة غداً - أسماء

رسمياً.. الأردن والعراق يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب هكاري شرقي تركيا

تعرف على سعر اقتناء الليرة الانجليزية والرشادية بالأردن

تعرف على تكتيكات المقاومة خلال المرحلة الثالثة من التوغل البري الإسرائيلي

الدويري يكشف السيناريوهات الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح

108 ملايين دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي

الأحد، 11-02-2024 10:29 ص

أول تعليق من الحوثيين على تلويح الاحتلال بإجتياح رفح

c7d5d890-c2af-11ee-8685-316409d66f25


الوكيل الإخباري- حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، من أن عمليات جماعة "أنصار الله" الحوثية ستتصاعد في حال شن إسرائيل عملية عسكرية على منطقة رفح في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وكتب الحوثي في حسابه على موقع "إكس": "الأفضل للأمريكي والإسرائيلي أن يتوقف عن الحصار على غزة وأن يقبل بموقف إنساني بكل ما تعنيه الكلمة، بدخول الغذاء والدواء إلى كل القطاع وإيقاف العدوان عليه".


‏وأضاف: "عمليات الجمهورية اليمنية مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة حتى  إيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع ‏ووقف الجرائم الرهيبة والشنيعة، جرائم الإبادة الجماعية لسكان غزة".


‏وتابع: "إن استمرار عمليات القوات المسلحة ليس عبثا وإنما هو تحرك واعي ويحمل أهداف سامية إنسانية قيمية إيمانية أخوية لإيقاف مذابح إبادة الممارسة من قبل الكيان الإسرائيلي ضد أبناء غزة".


‏وقال الحوثي إن "عمليات القوات المسلحة أيضا تختار أهداف واضحة ومحددة، لاستهداف العدو الإسرائيلي واستمرت كذلك دون استهداف للأمريكي والبريطاني حتى تورط الأمريكي والبريطاني بالعدوان على بلدنا فأصبحوا مستهدفين لذلك ‏ومن هنا نؤكد أن ليس هناك أي بلد آخر مستهدف ‏وأن أي دولة تشعر بالقلق الذي تعمل أمريكا و بريطانيا على زرعه ضد شركات الملاحة الدولية لا أساس له".


‏وأشار أنه "يمكن لكل الدول بمزيد من التنسيق مع الجمهورية اليمنية كما أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي أن تطمئن أكثر وأكثر في حركتها التجارية".

 

‏وتابع "نقول للجميع لا تسمعوا أبدا للتشويش الأمريكي والإرهاب الأمريكي والوساوس التي تعاني منها البحرية الأمريكية فمن يقلق بالإمكان التنسيق والاطمئنان أكثر بالإضافة إلى ما سبق وأعلنا عنه من خطوات في هذا الشأن".


‏ونوه الحوثي "نقول أيضا للكيان الإسرائيلي أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد، وطالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية وتوجيهات القائد السيد عبد الملك الحوثي، وندعو الجميع إزاء اي تصعيد بالتحرك الشعبي والعسكري في كل دولة وشعب لمساندة المظلومين في غزة وفلسطين".


وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون قد أعلنوا في الأيام الأخيرة أن "الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، في مدينة رفح".

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65c87e2542360475e40cea6b

بيسكوف يكشف بعض خبايا تنسيق مقابلة كارلسون مع بوتين

645x344-1609508601999

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب هكاري شرقي تركيا

65c87373423604228c0ffca4

الخارجية الروسية تتحدث عن تحضير زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية

931274211958

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال باكستان

65c8141e4c59b727666af149

خمسة قتلى إثر انهيار مبنى سكني في المدينة العتيقة لفاس المغربية

183-660x330

زلزال بقوة 5 درجات يضرب "ألتاي" الروسية

أخبار متعلقة
Untitled-1-Recovered-Recovered-10-800x549

"الحوثيون" يعلنون استهداف سفينتين أمريكية وبريطانية

000

الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية ضد أهداف للاحتلال

Doc-P-751199-638422902084420272

الرئيس التنفيذي لهاباج لويد: من المستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبا

120241663622858786149

الحوثيون: استهداف سفينة كانت متوجهة إلى الاحتلال

٧

غارات أميركية جديدة تستهدف اليمن