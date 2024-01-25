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الخميس، 25-01-2024 09:33 ص

أول تعليق من زيلينسكي على "تحطم" الطائرة العسكرية الروسية

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن الروس "يلعبون بحياة" أسرى الحرب الأوكرانيين، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في أعقاب تحطم طائرة النقل العسكرية من طراز Il-76 في منطقة بيلغورود الروسية، بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي: "من الواضح أن الروس يتلاعبون بحياة أسرى الحرب الأوكرانيين، ومشاعر أقاربهم ومجتمعنا"، وتابع أنه "من الضروري إثبات حقائق واضحة قدر الإمكان، بالنظر إلى أن تحطم الطائرة وقع على الأراضي الروسية وهو أمر خارج عن سيطرتنا".

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وذكر  أن كبار المسؤولين العسكريين الأوكرانيين أطلعوه على الحادث وأن الاستخبارات الأوكرانية منخرطة في معرفة مصير جميع أسرى الحرب الذين كان من المفترض أن يتم تبادلهم بأسرى حرب روس يوم الأربعاء،  وأكد أن أوكرانيا "ستصر على إجراء تحقيق دولي" في الحادث.


وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن طائرة عسكرية على متنها 74 شخصا تحطمت في منطقة بيلغورود، وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن جميع من كانوا على متن الطائرة قتلوا.


لكن هناك تقارير متضاربة حول من أو ماذا كان على متن الطائرة.


وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن 65 جنديا أوكرانيا كانوا على متن الطائرة، وتم نقلهم جوا إلى بيلغورود قبل عملية لتبادل الأسرى.


وفي المقابل، قالت أوكرانيا إن الطائرة كانت تحمل صواريخ لنظام الدفاع الجوي إس-300، بحسب مصدر في الجيش الأوكراني.

 

سي ان ان


 




 

 


 

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