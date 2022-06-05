الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش منازل في الخليل

مصر تتفق على تمويلات جديدة بـ3.5 مليار دولار لدعم أمن الغذاء والطاقة

أسعار الذهب محلياً اليوم

الطاقة توقع مذكرتي تفاهم لاستكشاف الذهب والنحاس

استشهاد طيارين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني لدونيتسك خلال يوم

حركة البضائع المستوردة بحراً ترتفع 17.2% خلال الربع الأول من العام الحالي

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

العدوان :القوات المسلحة الاردنية ستشارك بـ 6 فرق خلال مسابقة المحارب الدولية السنوية - صور

تفاصيل انتحال 7 أشخاص لصفة رجال شرطة والتعدي على شخص في مصر

الأحد، 05-06-2022 08:30 ص

إصابة 7 عراقيين باشتباك مع داعش

عراق 2


الوكيل الإخباري - أصيب سبعة أشخاص بينهم عناصر من قوات الشرطة في العراق بتفجير عبوة ناسفة في بعقوبة بديالي.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، إن عبوة ناسفة انفجرت ضد مركبة تقل أُسرة في قرية تقع بين قضاء بعقوبة وناحية العبارة، مضيفا أن الانفجار خلف سبعة مصابين، منهم خمسة من أسرة واحدة.


وأضاف المصدر أن قوات الشرطة تعرضت لنيران قناصين وأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عنصرين من الشرطة.


وتتعرض منطقة العبارة (15 كيلومترا شمال شرق بعقوبة) لهجمات وحوادث بسبب وجود بؤر لعصابة داعش الإرهابية في القرى والبساتين.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
629c56f84c59b760583da9b5

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني لدونيتسك خلال يوم

629c523742360458ab26307b

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

629c3f924236041372419be8

الرئيس الفنزويلي يشيد بتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد

931011_0

كازاخستان تجري استفتاء على التعديلات الدستورية

ف

مصرع 15 شخصا جراء حريق مستودع في بنغلاديش

ممم

سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف

أخبار متعلقة
88-8

العراق يعلن وفاة 23 وإصابة 136 آخرين بمرض الحمى النزفية

629891d34236041c9f6e5730

زلة لسان بايدن تخيف الأمريكيين

2128999855

العراق: تسجيل 20 وفاة وعشرات الاصابات بمرض الحمى النزفية

علم-العراق-2

الطيران العراقي يلغي رحلة تحمل لاجئين عراقيين من بريطانيا

6295bb604236045f0a6feba0

إيران.. ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى متروبول إلى 34

20210220143118afpp-afp_93f4rx.h-730x438

العراق: مقتل أربعة إرهابيين واعتقال قيادي كبير