إصابة 7 عراقيين باشتباك مع داعش

الوكيل الإخباري - أصيب سبعة أشخاص بينهم عناصر من قوات الشرطة في العراق بتفجير عبوة ناسفة في بعقوبة بديالي.

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وقال مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، إن عبوة ناسفة انفجرت ضد مركبة تقل أُسرة في قرية تقع بين قضاء بعقوبة وناحية العبارة، مضيفا أن الانفجار خلف سبعة مصابين، منهم خمسة من أسرة واحدة.



وأضاف المصدر أن قوات الشرطة تعرضت لنيران قناصين وأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عنصرين من الشرطة.



وتتعرض منطقة العبارة (15 كيلومترا شمال شرق بعقوبة) لهجمات وحوادث بسبب وجود بؤر لعصابة داعش الإرهابية في القرى والبساتين.

بترا