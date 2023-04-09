الأحد 09-04-2023
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الأحد، 09-04-2023 12:16 م

إطلاق سراح عمدة طهران السابق من السجن

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الوكيل الإخباري- أصدر القضاء الإيراني عفوا عن عمدة طهران الأسبق محمد علي نجفي وأفرج عنه بعد 4 سنوات قضاها في السجن بسبب قتل زوجته الثانية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

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وأعلنت عائلة الضحية ميترا استاد، في 14 أغسطس عام 2019 عن العفو عن محمد علي نجفي، وإنقاذه من الإعدام.

وكان نجفي، عمدة طهران السابق قد حكم عليه بعد عدد من جلسات المحاکمة، بالقصاص (الإعدام).

يذكر أن محمد علي نجفي قتل زوجته، ميترا استاد، البالغة من العمر 35 عاما، في شقتها بمنطقة سعادت آباد في طهران، بإطلاق نار من مسدس غير مرخص يوم 28 مايو  عام 2019، وبعد ساعات من قتلها، قدم نفسه إلى إدارة التحقيقات الجنائية في طهران، وتم اعتقاله بناء على اعترافه بالقتل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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