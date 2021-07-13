الثلاثاء 13-07-2021
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الثلاثاء، 13-07-2021 12:09 م

إيران تكشف عن تفاصيل تتعلق بانفجار حديقة ملت

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الوكيل الإخباري- علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على حادثة الانفجار في حديقة ملت، بشمال العاصمة طهران، التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

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وقال ربيعي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "الانفجار في حديقة ملت ناجم عن إشعال مزيج من مادتي البنزين والغازوئيل داخل حفرة"، منوهاً بأن الحادثة تسببت بحريق جزئي في الحديقة والتحقيقات لا تزال جارية.

 

وأضاف، أن الانفجار وقع قبل أيام في حديقة ملت تم فيه استخدام مزيج من البنزين والغازوئيل.


ولفت ربيعي،إلى أن حادثة حديقة ملت ليست أمنية أو عملا تخريبيا، ولا تشبه العمليات التخريبية الأخيرة في إيران.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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