اتحاد الجامعات العربية بصدد إطلاق منصة رقمية للمؤسسات التعليمية العربية

الوكيل الإخباري - قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إن الاتحاد، بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بصدد إطلاق المنصة الأكاديمية الرقمية العربية؛ لخدمة المنطقة العربية لدعم التحول الرقمي للمؤسسات التعليمية العربية وتمكينها من نشر محتواها التعليمي والمهني.

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جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور سلامة في اجتماعات الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في سلطنة عمان، والتي نظمت برعاية الأمين لعام لجامعة الدول العربية وحضور الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي ومديرة الإدارة العامة في الاتحاد لينا البيطار.



وقال سلامة، في بيان الاتحاد، اليوم الخميس، إن المنصة تهدف إلى إعداد محتوى تعليمي وتدريبي عربي يخضع لأعلى درجات الانضباط والجودة بحيث سيتاح للخبراء والشركات والمؤسسات والجهاز الإداري العربي صناعة المحتوى المطلوب للطلبة لمساعدتهم في تملك المهارات والخبرات ومساعدة الموظفين أيضا في القطاع الحكومي العربي لتنمية مهاراتهم وإبقائها مستجدة وحديثة وفق الرؤية العامة لهذه المؤسسات تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.



كما أوضح أن المنصة ستكون رديفا حقيقيا لمؤسسات التعليم العالي العربية وللقطاع الإداري، وستضيف وصفا نوعيا وحداثيا على رؤية هذه المؤسسات وإضافة نوعية لكل المبادرات والمنصات التعليمية التي تتبناها جامعاتنا العربية والجهاز الإداري.



وبين ان المنصة تهدف إلى تخيف وطأة أعباء نسب العاطلين عن العمل بين صفوف خريجي جامعاتنا العربية وتطوير أداء الموظفين في القطاع الإداري العربي برفدهم بمعارف تقنية تساعدهم على أداء مهامهم باحترافية ونوعية وموثوقية وفعالية أيضاً.



وأشار سلامة إلى أن المنصة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية لما تتصف به من جوانب عدة تهتم بتأهيل الخريجين من الجامعات العربية والقطاع الإداري بالوطن العربي بمجموعات متكاملة من محتوى تعليمي رقمي راقي سيتم انتاجه من قبل مؤسسات دولية اعتبارية تعلمية وتدريبية أو من قبل شركات رائدة.



بترا