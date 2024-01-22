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الإثنين، 22-01-2024 12:29 م

الصين .. 47 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي بمقاطعة يونان

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الوكيل الإخباري- ذكرت قناة CCTV الحكومية الصينية أن 47 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي، صباح الاثنين، في قرية نائية في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.

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وحشدت السلطات أكثر من 300 شخص للمساعدة في جهود الإنقاذ، وبحلول الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي -في البلاد- ، تم إجلاء أكثر من 500 فرد، بحسب قناة CCTV.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن جنوب الصين، بما في ذلك المنطقة الشمالية الشرقية من مقاطعة يونان، شهد أول تساقط للثلوج هذا العام، ليلة الأحد حتى صباح الاثنين، مع انخفاض درجات الحرارة بسبب موجة البرد في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت قناة CCTV أن أعلى درجة حرارة في موقع الانهيار الأرضي بلغت حوالي الصفر مئوية.

 

سي ان ان

 




 

 


 

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