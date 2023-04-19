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الأربعاء، 19-04-2023 12:15 م

ارتفاع حصيلة قتلى حريق مستشفى في الصين إلى 29 شخصا

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى مستشفيات العاصمة بكين إلى 29 قتيلا.

واجتاح الحريق الثلاثاء، مستشفى بمنطقة "فنغتاى"، وكان 26 من بين 29 قتيلاً من المرضى في المستشفى، حسب صحيفة "غلوبال تايمز" اليومية الصينية.

والمتوفون الثلاثة الآخرون، هم قريب أحد المرضى، وعامل رعاية، وممرضة.

وقالت السلطات ، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "تحقيقا أوليا وجد أن سبب الحريق هو شرر كهربائي ناتج عن أعمال الصيانة".

وأشارت "غلوبال تايمز" إلى أن "إدارة المستشفى أوقفت خدمات العيادات الخارجية، ومنعت دخول مبنى المستشفى باستثناء المرضى الموجودين بالسابق".

وتفيد التقارير الأمنية بأنه تم توقيف العديد من الأشخاص على ذمة التحقيق بشأن الحريق.

والثلاثاء، أعلن التلفزيون الرسمي الصيني مصرع 21 شخصا على الأقل إثر حريق اندلع في مستشفى بالعاصمة بكين.

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الأناضول

 




 

 


 

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