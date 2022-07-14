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استقالة رئيسة وزراء إستونيا من منصبها

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الخميس، 14-07-2022 01:07 م

استقالة رئيسة وزراء إستونيا من منصبها

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الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها لإفساح المجال من أجل تشكيل إئتلاف حكومي جديد.

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وبحسب وكالة "يورو نيوز" ستعقد جلسة استثنائية للبرلمان غدا الجمعة، للمطالبة بتفويض للإئتلاف الحكومي الجديد مع حزب الوطن المحافظ الصغير "الإسماع" والحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض.


وقالت كلاس في بيان "إنه من أجل تشكيل حكومة جديدة، فإن الحكومة الحالية بحاجة إلى الاستقالة"، مضيفة "لقد اقترحت عقد البرلمان الاستثنائي غدا الجمعة، حيث سأطلب تفويضا للإئتلاف الحكومي الجديد".

 

بترا

 




 

 


 

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