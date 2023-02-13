اسكتلندا .. طائرة تهبط اضطراريا بعد اشتعال أحد محركاتها- فيديو

الوكيل الاخباري- هبطت طائرة تقل عشرات الركاب من اسكتلندا إلى مطار جون كينيدي في نيويورك اضطراريا بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.

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وأظهر مقطع فيديو للحادث المروع شرارات ضخمة تتطاير من أسفل أحد أجنحة الطائرة، كما يمكن سماع الركاب القلقون في الخلفية.





The fire crews waiting on the tarmac we're able to put out the fire.pic.twitter.com/oZeEadttpY (US) - A Delta Airlines Flight From Edinburgh To New York Was Forced To Make An Emergency Landing After Its Wing Shot Out FlamesThe fire crews waiting on the tarmac we're able to put out the fire. #shuttletvnews February 11, 2023

روسيا اليوم



