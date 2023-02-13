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الإثنين، 13-02-2023 12:26 م

اسكتلندا .. طائرة تهبط اضطراريا بعد اشتعال أحد محركاتها- فيديو

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الوكيل الاخباري- هبطت طائرة تقل عشرات الركاب من اسكتلندا إلى مطار جون كينيدي في نيويورك اضطراريا بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.

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وأظهر مقطع فيديو للحادث المروع شرارات ضخمة تتطاير من أسفل أحد أجنحة الطائرة، كما يمكن سماع الركاب القلقون في الخلفية.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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