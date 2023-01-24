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الثلاثاء، 24-01-2023 08:51 ص

اعتقال 170 شخصا في حملة أمنية للشرطة البريطانية على المجرمين الخطرين

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الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 170 شخصاً خلال حملة استمرت ثلاثة أيام استهدفت مجرمين خطرين للمساعدة في سحب المخدرات والأسلحة من الشوارع.

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وتم العثور على ثلاثين سكينا وسلاحا ناريا وضبط 40 مخدرا والاستيلاء على 66 مركبة ومصادرة 5700 جنيه إسترليني (7050 دولارا) نقدا حيث اعتقل أكثر من 1200 شرطي من سبع قوات شرطة 179 شخصا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).


وألقي القبض على مشتبه بهم مطلوبين، وكذلك المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بحيازة سكاكين وأسلحة نارية ومخدرات وسطو وسرقة في الفترة بين 17 و19 كانون الثاني/ يناير الجاري.


وقالت مسؤولة الشرطة إيما جولتشينسكي: "كانت هذه العملية جهدا مشتركا بين سبع قوات شرطة، و(نتيجة) تبادل المعلومات الاستخباراتية الاستباقية وتعزيز العلاقة القائمة لاستهداف المتورطين في العنف القائم على المخدرات والعصابات والأسلحة".

 

البيان

 




 

 


 

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