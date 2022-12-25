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الأحد، 25-12-2022 09:06 ص

بنما تصادر كمية مخدرات هائلة للعام الثاني على التوالي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأمن العام في بنما، أمس السبت، أن السلطات صادرت رقماً قياسياً من المخدرات في 2022، وذلك في الوقت الذي تتصدى فيه البلاد لعمليات تهريب المخدرات عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وصادرت بنما حتى الآن هذا العام 126.5 طن من المخدرات، معظمها من الكوكايين، مسجلة رقماً قياسياً للعام الثاني على التوالي.

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وقال وزير الأمن العام، خوان مانويل بينو، للصحفيين، الأسبوع الماضي، إن "بنما بلد عبور للمخدرات، وما نقوم به هو عملية احتواء".


ومن إجمالي هذه الكمية، تم العثور على 23 طناً في حاويات على ساحل المحيط الأطلسي متجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.


وتم ضبط المخدرات في أكثر من 471 عملية لمكافحة تهريب المخدرات، تضمنت اعتقال 619 شخصاً، من بينهم 415 بنمياً، و204 من دول أخرى.

 

البيان

 




 

 


 

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