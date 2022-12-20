الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

العمل: عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة تشمل القطاع الخاص

تعرّف على عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية في الأردن

ترجيح استئناف جلسات النواب تحت القبة الأسبوع المقبل

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

السيسي: نمضي قدما في شراكتنا الاقتصادية مع الأردن والعراق

الجامعة الأردنية تحتفل بإطلاق كتب توثيقية عن الأردن

الملك في مؤتمر بغداد: ندرك أن التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيدا

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 400 مليون دولار

توقيف موظف حكومي اختلس 83 ألف دينار

الثلاثاء، 20-12-2022 03:11 م

اعتقال 7 أشخاص في إفريقيا الوسطى بقضية الاعتداء على رئيس البيت الروسي

63a19fe64c59b708d145e138


الوكيل الاخباري- ألقت الشرطة في جمهورية إفريقيا الوسطى القبض على سبعة أشخاص، من بينهم عاملون في البريد، بتهمة التورط في هجوم إرهابي أدى إلى إصابة رئيس "البيت الروسي" دميتري سيتوي.

وقال موظف في إذاعة Ndeke Luka لمراسل "تاس": "تم اعتقال سبعة أشخاص على ذمة التحقيق. وتم استجواب بعضهم ثم الإفراج عنهم. كلهم متورطون في قضية هجوم إرهابي على دميتري سيتوي".

اضافة اعلان

 

في 16 ديسمبر، أفادت السفارة الروسية بإصابة سيتوي في انفجار طرد مجهول المصدر، وصل إليه. تم نقله على الفور إلى المستشفى في حالة خطيرة.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، الحادث بأنه عمل إرهابي. وفي الوقت الراهن، تحقق شرطة جمهورية إفريقيا الوسطى في ملابسات القضية.

في 19 ديسمبر، تم نقل دميتري سيتوي من مطار بانغي، على متن طائرة خاصة إلى روسيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a1719a4c59b777306fc267

مستشار سابق في البنتاغون: نهاية الولايات المتحدة اقتربت

60881783_403

3 قتلى بانفجار خط أنابيب للغاز في وسط روسيا

63a1afbb73c00

وزير خارجية البحرين يشيد بآلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق

main_image63a1badc57103

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

638dc1b542360455481be3d1

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك

63a195c94c59b708d145e120

الهند تنشر أعدادا غير مسبوقة من جنودها على حدودها مع الصين