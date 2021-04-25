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الأحد، 25-04-2021 09:33 م

الأرصاد السعودية تنذر سكان منطقة الرياض بسبب الأحوال الجوية

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد، يوم غد الإثنين، في منطقة الرياض.

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وقالت الأرصاد الجوية السعودية، من المتوقع أن تشهد مناطق "الجوف، الحدود الشمالية، القصيم" والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض سحبا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة العربية السعودية.

 

ويشهد البحر الأحمر، رياحا جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول مساء شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج. 


أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر وحالته خفيف الموج. 

 

سبوتنيك

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