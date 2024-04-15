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الإثنين، 15-04-2024 12:44 م

الأمن السعودي يداهم وكرا بالرياض لبيع المخدرات - فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق فيديو لحظة مداهمة رجال الأمن السعودي بالرياض وكرا اتخذه شخصانا باكستانيان لبيع مواد مخدرة قبل أن يقبضوا على أحدهما متلبسا بحيلة أوهموه فيها بأنهم زبائن يريدون شراء المخدرات.

وفي تفاصيل الواقعة، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهما وحدة سكنية وكرا لترويج (13,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المختصة، وعبر البريد الإلكتروني المختص، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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RT

 




 

 


 

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