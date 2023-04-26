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الأربعاء، 26-04-2023 01:47 م

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي على مستشفى عسكري في سيمفيروبول

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الوكيل الإخباري - أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن أحد المواطنين الروس خطط لتنفيذ هجوم إرهابي على مستشفى في سيمفيروبول تابع لوزارة الدفاع الروسية.

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وأشارت المخابرات الروسية في بيانها، إلى أنه تم اعتقال المجرم.

وقال البيان: "تمكن رجال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من منع نشاط غير قانوني لأحد المواطنين الروس، كان يخطط لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي على أراضي جمهورية القرم ضد مؤسسة طبية تابعة لوزارة الدفاع الروسية. وقام رجال الأمن باعتقال المذكور بتهمة التحضير لعمل إرهابي ضد مستشفى تابع للبحرية الروسية في سيمفيروبول".


وأشار البيان إلى أنه خلال عملية التفتيش تمت مصادرة "عبوة ناسفة مجهزة بمسامير معدنية وكذلك عبوة ناسفة حارقة".


وذكر البيان أن التحقيق لا يزال مستمرا مع المعتقل، لتحديد كفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة.

 

RT

 




 

 


 

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