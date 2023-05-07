الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 10:14 ص

الأميرة ديانا أبرز الحاضرين بتتويج الملك تشارلز.. اسألوا كيت!

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الوكيل الإخباري- حضرت الأميرة الراحلة ديانا، طليقة الملك تشارلز الثالث، بشكل أو بآخر في حفل تنصيبه، من خلال قرطين ماسيين ارتدتهما كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام الذي أصبح وليا للعهد في بريطانيا.

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وارتدت كيت، أميرة ويلز، رداء رسميا من الحرير مزينا بزخارف الورد والشوك والنرجس البري والنفل، في إشارة إلى البلدان الأربعة في المملكة المتحدة، للمصمم ألكسندر ماكوين، وتوجت رأسها بحلية على شكل أوراق فضية وكريستالية، تشابهت بتاج مماثل ارتدته ابنتها شارلوت.

 

ولم تنس كيت ديانا، والدة زوجها الراحلة، فارتدت قرطين ماسيين مزينين بحبتي لؤلؤ كبيرتين كانا للأميرة ديانا.

 

وكانت بريطانيا احتفلت أمس السبت، بتتويج الملك تشارلز الثالث خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، في حفل مهيب شارك فيه العديد من قادة دول العالم من بينهم قادة عرب.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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