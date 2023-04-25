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الثلاثاء، 25-04-2023 09:17 ص

وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى علاقة بناءة ومتينة مع الصين

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الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن وزير الخارجية جيمس كليفرلي، سيلقي خطابا لتوضيح نهج بريطانيا تجاه الصين، وسيدعو فيه إلى إقامة علاقة بناءة ومتينة مع بكين.

وكشفت الـBBC أن كليفرلي سيستخدم خطابه في مأدبة عيد الفصح التي ستقام في لورد مايور في مانشن هاوس وسوف يجادل بأن عزل الصين سيكون ضد المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة، وأنه "لا توجد مشكلة عالمية كبيرة، من تغير المناخ إلى الوقاية من الأوبئة، ومن الاستقرار الاقتصادي إلى الانتشار النووي، يمكن حلها بدون الصين".

وقالت إنه في خروج عن التقاليد، حيث يستخدم وزراء الخارجية الخطاب السنوي لتوضيح وجهات نظرهم حول مجموعة من مسائل السياسة الخارجية، سيكرس كليفرلي كلامه للتحدث عن الصين، وسيحذر بكين من تعزيز قواتها العسكرية والمخاطرة بـ"سوء تقدير مأساوي" في المحيط الهادئ.

وأفادت بأن وزير الخارجية سيرفض دعوات بعض كبار المحافظين لاتباع نهج متشدد صارم ضد الصين وسيجادل بدلا من ذلك بأن المملكة المتحدة يجب أن تتعامل مع بكين لمعالجة "أكبر مشاكل الإنسانية".

ومن المتوقع أن يقول كليفرلي في خطابه: "سيكون واضحا وسهلا - وربما مرضيا - بالنسبة لي أن أعلن حربا باردة جديدة وأقول إن هدفنا هو عزل الصين". لكنه سيحث الصين على التحلي بالشفافية بشأن توسعها العسكري.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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