الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

سعر الفائدة في هذا البلد بلغ 97%.. ودولة عربية بالمركز الثالث عالمياً

سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين السدود إلى 138 مليون متر مكعب

تأثر مناطق في عمان والزرقاء ومأدبا بضخ المياه بسبب العكورة - أسماء

تركيا تنزل إلى المياه غواصة حربية جديدة

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الاحتلال يتوغل شرقي مدينة غزة

كشف أسباب تباطؤ حركة السير في عمان الثلاثاء

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأمن يكشف حقيقة سرقة صراف آلي في عمان

وفيات الثلاثاء 30-5-2023

الثلاثاء، 30-05-2023 10:16 ص

الإعصار ماوار يضرب شرق تايوان وشمال الفلبين في طريقه إلى اليابان

image - 2023-05-30T101742.058


الوكيل الإخباري - ضرب إعصار ماوار قرب الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الثلاثاء، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة وأمواج عالية، لكنه انحرف عن الجزيرة بعد توجيه ضربة سريعة إلى شمال الفلبين.

اضافة اعلان


وتتحرك العاصفة ببطء في طريقها نحو جنوب اليابان. مع ارتفاع الأمواج على الشاطئ، قام سكان بلدة ييلان التايوانية التي يعمل أغلب سكانها في الصيد، بتأمين القوارب والمنازل ضد العاصفة.


ورغم فقدان الإعصار البطيء بعضاً من ضراوته منذ هبوبه على جزيرة غوام، الأسبوع الماضي، حذر خبراء الأرصاد الجوية في الفلبين، من إن ماوار لا يزال خطيراً بفعل رياحه التي تبلغ سرعتها القصوى 155 كيلومتراً في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 190 كيلومتراً في الساعة.


ويقع مركز الإعصار بعيداً عن الشاطئ على بعد 350 كيلومتراً شرق عاصمة باتانيس، باسكو، ومن المتوقع أن ينتقل إلى الشمال الشرقي بحلول الأربعاء باتجاه جنوب اليابان.


وفيما لا تزال الرياح القوية متوقعة في تايوان، حذرت السلطات في الفلبين، من أن المخاطر الناجمة عن موجات المد والفيضانات الخطيرة والانهيارات الأرضية والأمطار الموسمية المعززة بالأعاصير، لا تزال قائمة حتى يرحل ماوار بأمان.


ويقيم أكثر من 3400 قروي في ملاجئ طارئة في المناطق الشمالية، ولا تزال الرحلات الجوية من وإلى باتانيس معلقة ولم تستأنف الدراسة في أكثر من 250 مدينة وبلدة في الشمال، وفق مكتب الدفاع المدني.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
268951_9_1682935339

انخفاض أسعار الذهب عالميا

shutterstock_529677184

قرار بتوفير الغاز مجانا في هذه الدولة

6474918a4236043f2f32917b

تركيا تنزل إلى المياه غواصة حربية جديدة

64759c774c59b722b607a689

خارجية جنوب إفريقيا تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في قمة البريكس

image - 2023-05-30T095732.591

بوريل: روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في أوكرانيا

647599db4236047102305e02

بايدن ينسى طريقة تحية العلم في "يوم الذكرى"!

أخبار متعلقة
image - 2023-05-21T144002.692

بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة

image (20)

بايدن يصل اليابان لحضور "قمة السبع"

645f46544236046465237885

زلزال بقوة 5.1 درجة في جنوب اليابان

6459e6f442360453614e9ddf

سفارة روسيا في طوكيو تحذر من التدهور القائم في العلاقات مع اليابان

57893156_303

صحيفة صينية: افتتاح مكتب للناتو في طوكيو سيضر بجميع دول المنطقة

1682863062741

أبو الغيط يثمن موقف اليابان الداعم للقضية الفلسطينية