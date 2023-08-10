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الخميس، 10-08-2023 03:15 م

الإكوادور تعلن الطوارئ إثر اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإكوادورية اليوم الخميس فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإكوادور ولمدة 60 يوما بعد اغتيال المرشح الرئاسي فيرناندو فيلافيسينسيو.

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وبحسب وكالة "رويترز"، قال رئيس الإكوادور غييرمو لاسو في كلمة بثت عبر منصة (يوتيوب)، "القوات المسلحة في حالة تعبئة عبر الأراضي الوطنية لضمان أمن المواطنين والهدوء في البلاد، وضمان إجراء انتخابات حرة وديمقراطية في 20 آب الحالي".


وقالت المسؤولة في المجلس الانتخابي الوطني ديانا اتاماينت "ستبقى الانتخابات المقررة في 20 آب في موعدها بموجب التفويض الدستوري القانوني".


يذكر أن مسلحا مجهولا اغتال :"يرناندو فيلافيسينسيو،" مرشح الانتخابات الرئاسية أثناء حضوره تجمعا انتخابيا شمالي العاصمة كيتو.

 




 

 


 

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