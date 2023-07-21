الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة السويد

الوكيل الاخباري - استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال في سفارة السويد لدى أبوظبي، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون في السويد من خلال إحراق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، واستنكارها الشديد أيضا لمواصلة الحكومة السويدية السماح بممارسة هذه الأعمال المسيئة، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد.



وشددت وزارة الخارجية على "أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلبا على تحقيق السلام والأمن"، مؤكدة "رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة"، حسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

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