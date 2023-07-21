السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يسير 4 طائرات تابعة لسلاح الجو للمشاركة في جهود إطفاء الحرائق باليونان

الارصاد تنشر تطورات الكتلة الحارة التي تؤثر على الاردن

الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة السويد

إسقاط كافة الحقوق العشائرية والجزائية بمقتل الطالبة إيمان ارشيد

جاهة العموش والهلالات - صور

مجلس التعاون الخليجي يدين تدنيس المصحف الشريف في السويد

اصابات بحادث سير مروع في اربد

افراح آل الوكيل وال العايدي - صور

الجامعة العربية تدين سماح السلطات السويدية مجدداً بحرق المصحف الشريف

عجلون.. مطالب بتخصيص ريع التلفريك لتحسين البنى التحتية

الجمعة، 21-07-2023 11:07 م

الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة السويد

صصص


الوكيل الاخباري - استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال في سفارة السويد لدى أبوظبي، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون في السويد من خلال إحراق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، واستنكارها الشديد أيضا لمواصلة الحكومة السويدية السماح بممارسة هذه الأعمال المسيئة، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد.

وشددت وزارة الخارجية على "أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلبا على تحقيق السلام والأمن"، مؤكدة "رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة"، حسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ص

مجلس التعاون الخليجي يدين تدنيس المصحف الشريف في السويد

720231902149818040490

الجامعة العربية تدين سماح السلطات السويدية مجدداً بحرق المصحف الشريف

main_image64bab38a58d07

السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة

720231419952243161402

مجلس الأمن يناقش صون السلام والأمن في أوكرانيا

64ba9a9f4236040d1a55aed4

رد فعل أمير سعودي على شخص يثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل- فيديو

1689951491582

روسيا تحذر بولندا من مساعي التدخل المباشر في أوكرانيا

أخبار متعلقة
main_image64bab38a58d07

السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة

1688106565863

واشنطن تبيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار

263043-صور-علم-روسيا-2

روسيا ترد على العقوبات الأوروبية الجديدة