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الأربعاء، 31-01-2024 01:34 م

الاتحاد الأوروبي يسعى لإطلاق مهمة في البحر الأحمر لحماية السفن

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الدول الأعضاء في التكتل ترغب في إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف شباط المقبل لحماية السفن التي غيرت مساراتها من الهجمات.

وقال بوريل قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد الأمر.

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وأردف قائلاً:" إن هناك مسعى لاختيار الدولة التي ستقود المهمة، وكذلك تحديد المقر الرئيسي لها ومن سيشارك".


ودشنت الولايات المتحدة ودول أخرى في كانون الأول الماضي مهمة لتهدئة المخاوف من أن يؤثر الاضطراب في أحد أهم المسارات التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي.     

 




 

 


 

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