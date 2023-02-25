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السبت، 25-02-2023 05:44 م

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد موسكو

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الوكيل الإخباري - تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط على موسكو "حتى تحرير أوكرانيا" مع إقراره حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، السبت، بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى للحرب.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر تويتر "لدينا الآن العقوبات الأقصى على الإطلاق إذ تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها"، مضيفة أن التكتل يزيد الضغط على أولئك الذين يحاولون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.


وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن التكتل سيواصل فرض مزيد من العقوبات على موسكو. ( سكاي نيوز )





 




 

 


 

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