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الإثنين، 09-10-2023 05:39 م

الاعلام العبري: إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان

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الوكيل الاخباري- قالت "القناة 13" العبرية مساء يوم الاثنين، إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي "استمرارا للتقارير الأولية، قوات تابعة لجيش الدفاع قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن الجيش يواصل عمليات التمشيط في المنطقة بالإضافة إلى شن غارات جوية في المنطقة.

ويأتي تأكيد الجيش الإسرائيلي بعد أن أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن مسلحين فجروا السياج الحدودي وتسللوا إلى داخل إسرائيل وتجري اشتباكات مسلحة معهم في المكان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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