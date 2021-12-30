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الخميس، 30-12-2021 12:34 م

البحرية الأمريكية تصادر كمية ضخمة من المخدرات في بحر العرب

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الوكيل الإخباري-صادرت سفينتان للبحرية الأمريكية 385 كيلوغراما من الهيروين في بحر العرب تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار.

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وقالت فرقة العمل الدولية في بيان إن سفينتي الدوريات الساحلية "يو إس إس تيمبيست" و"يو إس إس تايفون" ضبطتا المخدرات مخبأة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية تبحر في مياه الشرق الأوسط. 


وأوضحت البحرية أن سفينة الصيد جاءت على الأرجح من إيران.


وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، القائد تيموثي هوكينز، إن أفراد الطاقم التسعة عرفوا أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون.


ويتم تهريب الهيروين إلى الشرق الأوسط وحتى أوروبا عن طريق البر من إيران وأفغانستان عبر الطرق البرية البالية في البلقان أو جبال القوقاز الجنوبية أو السعودية، وفقا لتقييم المخدرات الاصطناعية العالمي الصادر عن الأمم المتحدة العام الماضي.


وأضاف التقرير إن المهربين من إيران يتحولون بشكل متزايد إلى البحر لجلب الهيروين إلى جنوب آسيا، مع اعتقال البحارة الإيرانيين والباكستانيين بالقرب من سيريلانكا غالبا.

 

روسيا اليوم

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