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السبت، 07-01-2023 03:51 م

مجلة أمريكية: "أفريكوم" نفذت 15 غارة جوية بالصومال في 2022

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الوكيل الإخباري - قالت مجلة "لونغ وور"، اليوم السبت، إن القيادة الأمريكية في أفريقيا نفذت 15 غارة جوية في الصومال عام 2022.

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وزادت العمليات الأمريكية ضد حركة الشباب والمساعدات المقدمة للحكومة الصومالية بأكثر من 30% العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة.


ووفق المجلة الأمريكية، نفذت وزارة الدفاع "البنتاغون" 15 غارة جوية ضد حركة الشباب في الأراضي الصومالية عام 2022.


وبحسب معطيات أفريكوم، أدت الهجمات إلى مقتل 107 من مقاتلي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة". ومع ذلك، لم تقدم أفريكوم أرقاما رسمية عن الضحايا المدنيين في الضربات.


في عام 2021، نفذت أفريكوم 11 هجوماً ضد حركة الشباب، فيما وجهت 45 ضربة في عام 2020، و59 في عام 2019، والأخير رقم قياسي منذ بدء العمليات الأمريكية. 


ومنذ عام 2007، تنفذ الولايات المتحدة برنامجًا سريًا لاستهداف وقتل قادة وعناصر حركة الشباب المتمركزين في الصومال.


ومنتصف الشهر الماضي، أعلن الجيش الأمريكي، شن غارتين جويتين جديدتين ضد مسلحي حركة "الشباب" في ولاية هرشبيلي جنوبي الصومال.


وفي بيان، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إنها شنت هجومين "للدفاع الجماعي عن النفس" ضد حركة الشباب الإرهابية في 14 و17 ديسمبر/ كانون الأول بالقرب من بلدة عدالي الساحلية.

 

العين الإخبارية

 




 

 


 

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