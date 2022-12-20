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الثلاثاء، 20-12-2022 09:59 ص

البرلمان الأوروبي يدعو إيلون ماسك لجلسة استماع

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الوكيل الاخباري- أعلن البرلمان الأوروبي أن رئيسته روبرتا ميتسولا أرسلت رسالة إلى إيلون ماسك، تطلب فيها من المالك الجديد لموقع "تويتر" الإدلاء بشهادته أمام المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي.

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وعلى الرغم من هذا الطلب، إلا أن البرلمان الأوروبي لا يملك السلطة لإجبار الملياردير الأمريكي على المثول أمامه. ولم يتضح في الحال ما إذا كان ماسك سيلبي هذه الدعوة أم لا.

وأثار  ماسك جدلا واسعا منذ أن استحوذ على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار. فقد قام بفصل نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19.

كما جمد ماسك حسابات بعض الصحافيين ومنع الترويج عبر "تويتر" لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.

وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صناع القرارات السياسية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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