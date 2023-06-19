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الإثنين، 19-06-2023 01:05 م

البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على جنين تصعيد عسكري مدان ومرفوض

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الوكيل الاخباري - دان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي الدموي على مدينة جنين ومخيمها، الذي وقع اليوم وأدى إلى استشهاد ثلاثة شهداء بينهم طفل وعدد من الجرحى بينهم حالات خطيرة.

واعتبر أن ما يحدث في جنين من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاقٍ للنار وللغاز السام، يعد تصعيداً عسكرياً ينذر بتفجر دوامة جديدة من العنف، محملاً حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عما يحدث.


وندد البرلمان العربي بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، ولاسيما منذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة الحكم وتصريحات وزرائه المتطرفين التي تحرض على العنف والقتل، معتبرًا أن عدم اتخاذ موقف حازم ومحاسبة سلطة الاحتلال هو ما شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.

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وقال البرلمان العربي، إن الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.


ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان والإدارة الأميركية، بالخروج عن صمتها، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومدنه، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.


بترا


 




 

 


 

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