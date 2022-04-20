البرلمان العربي يؤكد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

الوكيل الإخباري-جدد البرلمان العربي، تضامنه ودعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني على طريق إنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

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وقال البرلمان في بيان اليوم الأربعاء، إن أداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستورية اليوم، خطوة فارقة وبداية حقيقية من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، وإنهاء الأزمة اليمنية التي طال أمدها.



وأكد البرلمان موقفه الثابت ودعمه لجهود الحل السلمي بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويلبي تطلعات شعبه في الأمن والسلام والاستقرار، معولا على دور المجلس في استعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات اليمينة.

بترا