البرلمان العربي يدعو لتقديم المزيد من الرعاية للأيتام

الوكيل الإخباري - أكد البرلمان العربي أهمية تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص لتقديم المزيد من الرعاية والاهتمام للأطفال الأيتام، وتوفير احتياجاتهم والسبل اللازمة لحمايتهم، وترسيخ مفهوم التكافل.

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وشدد البرلمان العربي في بيان له، بمناسبة اليوم العربي لليتيم، على ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية لخدمة ورعاية الأيتام وكذلك التعاون بين الدول العربية لدعم هذه الفئة ودمجها في المجتمع، وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع العربي.



وأشاد البرلمان العربي بجهود الدول العربية في رعاية الأيتام وتوفير كافة الاحتياجات لهم بما يضمن نشأتهم في بيئة سليمة تساهم في إعدادهم للمستقبل بأفضل صورة.



وطالب البرلمان العربي بضرورة حماية الأيتام والأطفال من شتى أنواع الاستغلال والإتجار، من خلال سن قوانين من شأنها توفير الرعاية الكاملة للأيتام وحمايتهم وكذلك حماية الأطفال الأيتام في دول النزاعات والصراعات.



بترا