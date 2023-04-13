التبادل التجاري بين روسيا والصين يواصل التحليق

الوكيل الإخباري- ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 38.7% وبلغ 53.845 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات من إدارة الجمارك الرئيسية في الصين.

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وفي الفترة المشمولة بالبيانات، صدرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 24.073 مليار دولار، بزيادة قدرها 47.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، في حين زادت الواردات من روسيا بنسبة 32.6% لتصل إلى 29.772 مليار دولار.



وبشكل منفصل في مارس الماضي، بلغ مستوى التجارة بين البلدين 20.064 مليار دولار، حيث صدرت روسيا سلعا وبضائع إلى الصين بمبلغ 11.02 مليار دولار، فيما استوردت من هذا البلد سلع وبضائع بقيمة 9.044 مليار دولار.



وفي نهاية العام 2022، زادت التجارة بين البلدين بنسبة 29.3% وبلغت مستوى قياسيا عند 190.271 مليار دولار.



وحدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في السابق هدفا يتمثل في مضاعفة التجارة بين البلدين من 100 مليار سنويا إلى 200 مليار بحلول عام 2024.



وبعد قمة الرئيسيين في بكين في 4 فبراير 2022، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الصيني وضع هدفا جديدا لزيادة حجم التجارة إلى 250 مليار دولار سنويا.

روسيا اليوم