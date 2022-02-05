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السبت، 05-02-2022 11:48 ص

التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية ضد أهداف حوثية في صنعاء

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الوكيل الإخباري-أعلن التحالف العربي، فجر السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف حوثية في العاصمة صنعاء، ومحافظات يمنية أخرى.

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جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".


وقال التحالف إنه "بدأ تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات (لم يذكرها)".


وأضاف أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، دون مزيد من التفاصيل.


في سياق متصل، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في خبر عاجل عبر "تويتر"، أن "طيران التحالف شن 4 غارات على مطار صنعاء الدولي"، دون تفاصيل أخرى.


ومؤخرا صعد الحوثيون من هجماتهم الصاروخية ضد مواقع ومنشآت في السعودية والإمارات فيما كثف التحالف العربي ضرباته الجوية على أهداف للجماعة في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.


ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

 

الأناضول

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