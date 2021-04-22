الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تمديد العمل حتى السادسة مساء في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الملك : الجهود المستمرة لتوفير المطاعيم

وزير الصحة يقرر إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأوبئة

الملك يطلب بإعادة النظر بموقوفي قضية الفتنة

وزير الصحة يقرر اعفاء أبو سل من ادارة البرنامج الوطني للتطعيم

وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري في لواء ذيبان

تعميم من رئيس الوزراء بشر الخصاونة - وثيقة

لجنة الاوبئة تفجر مفاجأة مدوية حول حظر الجمعة

الغذاء والدواء: 1801 زيارة تفتيشية في الأسبوع الأول من رمضان

مكرهة صحية في منطقة القويسمة بعمان_صور

الخميس، 22-04-2021 03:43 م

الجامعة العربية تكشف عن خيارها الوحيد لحل الأزمة في الصومال

مجلس


الوكيل الإخباري - كشفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن خيارها الوحيد لحل الأزمة في الصومال.

اضافة اعلان

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الأخيرة في الصومال والوضع الراهن للحوار السياسي بين الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات الإقليمية المختلفة، والأطراف الصومالية الأخرى، حول موضوع الانتخابات الوطنية.


وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أنها تدعو في هذا السياق الأطراف الصومالية إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة، والتمسك بالحوار السياسي خياراً وحيدا، من أجل التوصل إلى اتفاق جامع حول الانتخابات الوطنية القادمة، بما يصب في مصلحة الشعب الصومالي، ويعزز الاستقرار السياسي والأمني، ويساهم في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.


وشدد المصدر على التزام الجامعة الثابت بدعم الصومال، والوقوف مع أهله على جميع الأصعدة، لمساندته في تجاوز صعوبات المرحلة الحالية، والتحديات المختلفة التي تواجه إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية، ودفع عجلة الاستقرار والتعافي في ربوع البلاد.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصر

مصر: الأمن يستعد لإعدام 3 مواطنين من سيناء

تونس

استئناف تنفيذ طريق دولي يربط مصر بليبيا وتونس

غواصة

روسيا ودول أخرى تقدم المساعدة في البحث عن الغواصة الإندونيسية المفقودة

زلزال

زلزال يضرب سواحل تشيلي

60809cbf4c59b71cc76e5e00

أوكرانيا تدعو الدول الغربية لاتخاذ إجراءات ضد روسيا

2bb78ca1-9fec-41d8-bd6f-24f4b7852a28

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي

أخبار متعلقة
1-122

الصومال.. اشتباكات بين قوات حكومية وأنصار قائد الشرطة السابق في مقديشو

607147d8423604337163a5a1

الخارجية الصومالية تحذر من أي تدخل خارجي في الانتخابات الوطنية

ول

كينيا.. مصرع 4 أشخاص بعد اصطدام حافلة بقنبلة