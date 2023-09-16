الجزائر.. السيطرة على 20 حريق غابات في ولاية بجاية

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الحماية المدنية بولاية بجاية في الجزائر إخماد نحو 20 حريق غابات بعدة مناطق بالولاية باستثناء حريق واحد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت خلية الإعلام والاتصال التابعة للمديرية في بيان اليوم السبت، إلى أنه "تم السيطرة وإخماد خلال 24 ساعة الماضية ما يقارب من 20 حريق غطاء نباتي بعدة مناطق في ولاية بجاية، وحتى الساعة لم يبق سوى حريق واحد في عش الباز ببلدية بجاية وحريق آخر بالمكان المسمى مهوي ببلدية تيشي الذي تم إخماده و يبقى تحت الحراسة".

اضافة اعلان



وأضافت أنه "سُخرت كل الإمكانيات لعدة متدخلين للحد من انتشار وتوسع رقعة هذه الحرائق، علي غرار فرق التدخل يوم أمس للأرتال المتنقلة لكل من ولاية البويرة، سطيف وبرج بوعريريج. كما تم تسخير الإمكانيات الجوية هذه الصبيحة". وتابعت أن "عملية الإخماد متواصلة والحريق متحكم فيه".



وأعلن مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، العقيد نور الدين فدي، الليلة الماضية عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات.

RT