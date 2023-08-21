الجيش التشادي يهاجم "الوفاق والتناوب" في ليبيا بتغطية فرنسية

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجيش التشادي هاجم مقاتلي "جبهة الوفاق والتناوب" التشادية في الأراضي الليبية، بدعم من القوات الجوية الفرنسية.



وذكر عضو في جبهة "التناوب والموافقة" في تشاد أن "قرابة 200 شاحنة بيك آب تابعة للقوات المسلحة التشادية، تحت غطاء القوات الجوية الفرنسية، دخلت الأراضي الليبية لمهاجمة مقاتلي الجبهة.



وبحسب مصادر ليبية أخرى، تعرض مسلحون تشاديون لهجوم من قبل وحدات من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مما أدى إلى إجبار المسلحين على المغادرة إلى الأراضي التشادية، حيث اعترضتهم القوات المسلحة التشادية.

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RT