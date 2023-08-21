الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

اول تصريح للسفيرة الاميركية وصولها الاردن

أنباء من أستراليا تدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى الأعلى

مستجدات قرار نقابة الاطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين

الملك يتابع اجتماعاً بقصر الحسينية ويصدر توجيهات

اعترافات صادمة لشخص قتل زوجته وابنه في مصر

توضيح حول برامج المعونة المالية الطارئة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

حوارية في العلوم والتكنولوجيا حول العمل الحزبي في منظور الشباب

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس بلدية السلط الكبرى

الإثنين، 21-08-2023 04:48 م

الجيش التشادي يهاجم "الوفاق والتناوب" في ليبيا بتغطية فرنسية

64e3461e423604340f3543a2


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجيش التشادي هاجم مقاتلي "جبهة الوفاق والتناوب" التشادية في الأراضي الليبية، بدعم من القوات الجوية الفرنسية.

وذكر عضو في جبهة "التناوب والموافقة" في تشاد أن "قرابة 200 شاحنة بيك آب تابعة للقوات المسلحة التشادية، تحت غطاء القوات الجوية الفرنسية، دخلت الأراضي الليبية لمهاجمة مقاتلي الجبهة.

وبحسب مصادر ليبية أخرى، تعرض مسلحون تشاديون لهجوم من قبل وحدات من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مما أدى إلى إجبار المسلحين على المغادرة إلى الأراضي التشادية، حيث اعترضتهم القوات المسلحة التشادية.

اضافة اعلان

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e374004c59b715434d738e

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

64e33f964c59b75d6a3b81a1

اعترافات صادمة لشخص قتل زوجته وابنه في مصر

64e33d1f4236042462693a74

فنلندا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها العسكري

64e3651c4236042a5c21c05d

وفد عسكري إيراني في موسكو لبحث التعاون الثنائي

64e35717423604340f3543c3

مصر تنفي منع دخول مواطني بعض الدول أراضيها

image (23)

أستراليا تشتري 200 صاروخ توماهوك كروز من أمريكا لتعزيز قدراتها الدفاعية

أخبار متعلقة
64cd4ffb4c59b744070d3284

لواء أوكراني متقاعد: الجيش الروسي قادر على دخول كييف في غضون 12 ساعة

64cb3f454c59b7035b509361

مسيرات "توغان" التركية تطير إلى إفريقيا

64ca50ab4c59b72963565e54

متحدث باسم الجيش السوداني: الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح

64ca420b4c59b72bfa54bedb

استطلاع يظهر نسبة الأمريكيين المؤيدين لإرسال قوات بلادهم إلى أوكرانيا

FCpFe9dW5aPuKqvJc38svJEvPNdLwDHjvPsvLRfi

ميقاتي: نرفض استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية

88_1

10 آلاف جندي احتياط يعلقون خدمتهم بالجيش الإسرائيلي