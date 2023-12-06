الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فرنسا تخشى "حريقا إقليميا" جراء التصعيد على حدود لبنان

إسرائيل تعلن استلام 10 آلاف طن من السلاح والعتاد منذ بداية الحرب

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله

التايمز: إسرائيل أنشأت نظام ضخ لإغراق شبكة أنفاق حماس

القسام : استهدفنا 12 آلية صهيونية

القسام : قنصنا 6 جنود صهاينة

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

حكومة الاحتلال : الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بغزة

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

الأربعاء، 06-12-2023 02:35 م

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي – 90 إم" المطورة

تنزيل (6)


الوكيل الاخباري- أرسلت دفعة جديدة من دبابات "تي -90 إم، بروريف" المطورة إلى القوات الروسية.

وتم تسليم تشكيلي الدبابات والمشاة الميكانيكية التابعين للمنطقة المركزية العسكرية في الجيش الروسي دفعة من دبابات تي -90 إم، بروريف" المطورة، تضم 15 دبابة.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني، وقالت الوزارة إنه تم تسليم إضافة إلى ذلك، 100 عربة "بي إم بي – 2" بمختلف أنواعها ودبابات "تي – 72 بي 3"و، أوضحت أن العدد الإجمالي للمعدات الحربية والخاصة التي وصلت في نوفمبر الماضي، إلى المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي، بلغ 700 قطعة.

يذكر أن "تي -90 إم" هي دبابة تتميز بارتفاع منخفض. وفي الجزء الأمامي لجسمها وبرجها دروع أمامية متعددة الطبقات، ما يعادل مترا واحدا من الدروع الوحيدة الطبقة. وإلى جانب الدروع الكلاسيكية تم تزويد الدبابة بأجهزة الحماية الدينامية الداخلية والخارجية. وتستخدم عناصر من الوقاية الدينامية كذلك لحماية قسم الحركة في الدبابة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكرملين

الكرملين يكشف تفاصيل المحادثات المرتقبة بين بوتين ورئيسي

hq720

فرنسا تخشى "حريقا إقليميا" جراء التصعيد على حدود لبنان

4_news_1701866047

الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله

1120233084746768417286

زاخاروفا ترد بسخرية على سؤال حول المساعدة الأمريكية لأوكرانيا

تنزيل (7)

مسؤول: تضرر روضة أطفال في قصف أوكراني على مدينة غورلوفكا

434605

الدفاع الأوكرانية تؤكد وجود خطة لديها لعام 2024

أخبار متعلقة
d_ded4322836236b9819fbe929534f227f

مقتل 9 أشخاص بهجوم مسلح على حافلة في باكستان

زاباروجيا

الجيش الروسي يصد هجمات شنتها ثلاثة ألوية أوكرانية

upload_1701494287_1660438281

كوريا الشمالية تهدد بتحييد الأقمار الصناعية الأمريكية

تنزيل

الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 750 جنديا خلال يوم

2-7

مصر.. قرار بإغلاق جميع الوزارات القديمة نهائيا

تنزيل

رئيس مجلس الدولة الليبي يبحث في موسكو سبل تعزيز التعاون الروسي الليبي