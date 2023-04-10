الجيش الروسي يدمر مدافع أوكرانية في مقاطعة خيرسون

الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع في مقاطعة خيرسون، إن القوات الروسية دمرت العديد من المدافع الأوكرانية الثقيلة على الطرف الأيمن من نهر دنيبر بمقاطعة خيرسون.



وأشار المصدر إلى أنه تم بنيران المدفعية الروسية، تدمير مدفع هاوتزر من طراز "مستا-ب" ومدفع ذاتي الحركة من طراز "غوفوزديكا" تابعين للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لخيرسون.



وأضاف: "في الليلة الماضية، تم بنيران مدفعية الجيش الروسي، تدمير مدفع هاوتزر من طراز مستا-ب تابع للقوات الأوكرانية في منطقة بيلوزيركا، وقتل خلال 3 عناصر من القوات الأوكرانية، وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

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روسيا اليوم