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الإثنين، 07-08-2023 10:37 ص

الجيش السوداني يقصف القصر الرئاسي

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الوكيل الاخباري - قصف الجيش السوداني في وقت متأخر أمس الأحد، ولأول مرة مواقع قوات الدعم السريع داخل القصر الرئاسي وسط الخرطوم، في وقت قالت قوات الدعم السريع إنها تحاصر القيادة العامة للجيش السوداني، داعية الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا إلى وقف فوري للقتال في السودان.

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وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، شن سلاح الجو غارات على مواقع للدعم السريع في "الخرطوم بحري"، وتصاعدت على اثره أعمدة الدخان الكثيف جنوبي المدينة.

وقال مصدر عسكري في الجيش السوداني، إن الطائرات الحربية قصفت القصر الرئاسي الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم.


وأضاف، إن سلاح الطيران نفذ أمس الأحد غارات جوية مكثفة على مواقع للدعم السريع في محيط الأحياء القريبة من سلاح المدرعات بالخرطوم.

 




 

 


 

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