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السبت، 19-03-2022 02:08 م

الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية في محافظة صلاح الدين‎‎

الجيش-العراقي-يقصف-مواقع-تنظيم-داعش-في-عكاشات-القريبة-من-الحدود-السورية


الوكيل الإخباري-بدأت قوات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي (رسمية تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة)، السبت، عملية عسكرية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، لملاحقة مسلحي "داعش".

وقال ضابط برتبة مقدم في قيادة عمليات صلاح الدين، للأناضول، إن "قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي، بدأت عملية عسكرية في مناطق سلسلة جبال مكحول شمالي المحافظة لملاحقة عناصر تنظيم داعش".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "العملية العسكرية تهدف منع اي محاولات لعناصر داعش لإعادة نشاطهم في المنطقة الجبيلة".
‎وتعرضت المنطقة القريبة من سلسلة جبال مكحول الاسبوع الماضي الى هجوم بقذائف صاروخية، لم تخلف خسائر مادية أو بشرية وفق مصادر أمنية وعسكرية.

وتعتبر سلسلة جبال مكحول من المناطق التي تعد معقلا لخلايا تنظيم داعش.

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ولايزال تنظيم "داعش" ينشط في محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك (شمال) وديالى (شرق)، في وقت تكافح الحكومة الاتحادية لاحتواء هجمات مسلحي "داعش" من خلال شن عمليات أمنية وعسكرية شمالي وغربي وشرقي البلاد.

 

الاناضول

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