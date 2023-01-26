الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 09:10 ص

الحرب الإلكترونية الروسية تمنع درونات العدو من التحليق فوق الحد الأمامي

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الوكيل الاخباري- لن تسمح الوسائل الجديدة الروسية للحرب الإلكترونية للمسيّرات الأوكرانية بالعمل فوق الحد الأمامي، كما لن تسمح لها بالاقتراب منه إلى مسافة تقل عن كيلومتر واحد.

وتقوم وسائل الحرب الإلكترونية هذه بدفع الدرونات الأوكرانية العاملة بترددات تتراوح بين 2.4 و5.8 هرتس إلى عمق دفاعات العدو كيلا تستطلع دفاعاتنا ولا توجه ضربات إليها.

أعلن ذلك، دميتري روغوزين، مدير مركز "ذئاب القيصر" العلمي التقني الذي خلق الظروف لاختبار منظومة الحرب الإلكترونية الجديدة في مطار دونيتسك بمنطقة دونباس.

وقال روغوزين إن تلك الأجهزة يمكن استخدامها برا وجوا حيث تتم تغذيتها بالكهرباء عبر كابل ممدود من الأرض.

يذكر أن وجود درونات الرصد والاستطلاع فوق خط التماس القتالي هي فكرة تقنية حديثة أظهرتها العملية العسكرية الخاصة. أما الوحدات العسكرية المزوّدة بمروحيات مسيّرة رباعية المراوح فلها تفوق على العدو بفضل الاطلاع الأكثر عن أعماله وعدده ومواقعه الحالية.

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وأظهرت المسيّرات أيضا فاعلية فائقة في تعديل نيران المدفعية، ويخسر الجانب الذي يفتقر إلى هذا السلاح الفعال في ميدان القتال.

هذا وتحدث روغوزين كذلك عن روبوت "ماركر" الذي يجتاز حاليا اختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال إن الروبوت يحمل درونا يمكن أن يصعد إلى ارتفاع 150 مترا من حيث يمكن أن يستطلع ترتيبات قتالية للعدو إلى عمق 20 كيلومترا، بما في ذلك باستخدام أجهزة الرؤية الليلية، والدرون ليس بحاجة إلى بطارية كهربائية محمولة لأنه مربوط بالروبوت بواسطة كابل كهربائي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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