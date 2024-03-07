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الخميس، 07-03-2024 08:56 ص

الخارجية الأمريكية تعلن عن برنامج لإعادة إعمار 3 مدن أوكرانية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وصندوق "مارشال" الألماني التابع للولايات المتحدة، عن تأسيس "شراكة المدن الأوكرانية من أجل التعافي الحضري المستدام".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إنه "في 6 مارس الحالي، أعلنت الوزارة وصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة عن إنشاء شراكة المدن الأوكرانية من أجل التعافي الحضري المستدام، وهي شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الأوكرانيين على إعادة تصميم وإعادة بناء مدن مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود".

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وأضافت الخارجية الأمريكية أنها "تتعاون مع صندوق النقد الدولي لجلب أصحاب المصلحة الرئيسيين والخبراء الفنيين وشركاء التمويل إلى جهود برنامج الصندوق الألماني مع الاستفادة من طاقة والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات".


ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن "الصندوق الألماني سيقيم شراكات وبرامج وتحالفات جديدة عبر الأطلسي بين الكيانات الأوروبية والأمريكية من أجل المساعدة في تعافي وإعادة تطوير ما يصل إلى ثلاث مدن أوكرانية. وفي هذه العملية، سيساعد برنامج المدن الأوكرانية في تمكين جيل جديد من مسؤولي المدن الأوكرانية، والمخططين الحضريين، والمهندسين المعماريين، والمهندسين، وفرق البناء لإعادة البناء بشكل أفضل باستخدام الأساليب المستدامة".


وأكدت الخارجية الأمريكية أن "برنامج المدن الأوكرانية سيتعاون بالتنسيق مع حكومة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية لمساعدة المدن المستفيدة في العثور على الموارد التي تحتاجها لإعادة البناء"، مشيرة إلى أنه "تم تصميم برنامج إنشاء المدن الأوكرانية كمبادرة مدتها ثلاث سنوات، وسيتم إطلاقها رسميا في مؤتمر تعافي أوكرانيا في يونيو في برلين، وستنتهي عندما تصبح المدن جاهزة للبدء".

 

RT

 




 

 


 

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