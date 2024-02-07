روسيا.. ابتكار سرب من الطائرات المسيرة لكشف الألغام

الوكيل الإخباري - ابتكر مهندسون من جامعة غروزني لتكنولوجيا النفط سربا من الطائرات المسيرة لاكتشاف مواقع الألغام ورسم خارطة الموقع باستخدام جهاز الكشف عن المعادن.



ويتكون هذا السرب من عشر طائرات مسيرة خفيفة، يمكنها خلال فترة زمنية قصيرة مسح مساحة واسعة ورسم خارطة لموقع الألغام لإزالتها لاحقا.

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ويقول المهندس إسلام سلاموف: "بما أن إزالة الألغام يتطلب التحليق على ارتفاع منخفض، لذلك زودت هذه الطائرات المسيرة بأجهزة بصرية لكشف العوائق وتجنبها".



ووفقا له، تستخدم منظومة هجينة لتوجيه السرب وتحديد المواقع التي تجمع بين أنظمة الاتصالات، حيث بواسطتها تتبادل الطائرات المسيرة المعلومات فيما بينها عن العوائق الموجودة في المنطقة وتعديل مسار تحليقها. تسهل هذه الميزة المعالجة السريعة للمناطق.



ويقول سلاموف: "من المقرر أن ترسم خرائط حقول الألغام تلقائيا في الوقت الفعلي. وخلال الطيران، سينقل سرب الطائرات المسيرة إحداثيات ومواقع الأجسام المكتشفة إلى المخدم، وتنقل لاحقا إلى خريطة المنطقة".

RT