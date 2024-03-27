الخارجية الروسية تدعو الروس لتقييم المخاطر عند الرغبة بالسفر إلى الخارج

الوكيل الاخباري- قال مصدر في الخارجية الروسية لمراسل وكالة نوفوستي، إنه يجب على المواطنين الروس أن يدرسوا بدقة كل المخاطر عند التخطيط للسفر إلى الخارج والإقامة في هذه الدولة أو تلك.



وأشار المصدر إلى أن الوزارة حذرت المواطنين مرات كثيرة "من احتمال حدوث اعتقال أو احتجاز بطلب من الهيئات الأمنية المختصة في الولايات المتحدة، التي أبرمت اتفاقيات تسليم مع أكثر من 100 دولة، بما في ذلك دول الوجهات السياحية الشهيرة - تايلاند ومصر وتركيا وإسرائيل وغيرها".

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وذكر المصدر أن الخارجية الروسية، تلقت شكاوى من مواطنين روس على خلفية الحظر الذي فرضته دول في الاتحاد الأوروبي على دخول بعض ممتلكاتهم المنقولة مثل السيارات التي تحمل لوحات تسجيل روسية وغيرها.



ودعا الدبلوماسي الروسي إلى الأخذ في الاعتبار أنه عند عبور الحدود، فإن المواطنين الروس "يقعون طوعا تحت الولاية القضائية الأجنبية، مما يعني ضمنا الالتزام بقوانين وأنظمة البلد الذي يزورونه، لذلك يجب عليهم التعرف على التحديات الأمنية المحتملة أو الحقيقية هناك".