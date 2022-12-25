الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

التربية: 30 ألف طالب سيتقدم لامتحان التربية الإسلامية التكميلي الثلاثاء

البنك الدولي: 222 مليون شخص بالعالم سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال 2023

الجمارك تحبط أكبر عملية تهريب (6) مليون حبة من الكبتاجون المخدر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

نقيب الألبسة: إقبال ضعيف على الملابس الشتوية ونبحث بالأسباب

تأهيل وتوسعة المتنزه في المزار الشمالي

استمرار دوام الاستهلاكية المدنية في 57 سوقاً - أسماء

توقعات حدوث ركود ورفع الفائدة عالمياً يزيد من شهية مستثمري الذهب في 2023

الهند تكشف عن موعد إطلاق مركباتها الفضائية المأهولة

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن

الأحد، 25-12-2022 09:09 ص

الخارجية الصينية تعلن عن صعوبات جدية في العلاقات مع الولايات المتحدة

63a7dde14c59b71ec9451885


الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن العلاقات الصينية-الأمريكية واجهت صعوبات جدية في العام الجاري، وقد تصدت الصين بحزم للاستفزازات وللضغط من طرف الولايات المتحدة.

اضافة اعلان

 

وأوضح وانغ يي في كلمة ألقاها في ندوة حول الدبلوماسية الصينية، أن التعقيدات في العلاقات الثنائية ظهرت بسبب "استمرار الولايات المتحدة اعتبار الصين منافسها الرئيسي، وانخرطت في سياسة احتواء وضغط واستفزاز صارخ ضد الصين".

وأكد وزير الخارجية الصيني أن بكين ردت على ذلك باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة سياسات القوة والترهيب.

وقال وانغ يي إنه "لا يمكن لأي قوة مهيمنة أن تخيفنا، لقد تصرفنا بشكل حاسم لحماية المصالح الأساسية للصين والكرامة الوطنية".

وأضاف أن الصين اتخذت إجراءات حاسمة وحازمة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان في وقت سابق.

وفي الوقت نفسه، شدد وانغ يي على أن تلافي الصراعات، وتجنب الدخول في مواجهة، والتعايش السلمي، وتعميق التكامل الاقتصادي، يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a4461c4c59b76a7526d70c

اليابان تنزل إلى المياه سفينة صاروخية من جيل جديد

image - 2022-12-25T112329.861

تجمد نهر هان وسط استمرار موجة البرد في كوريا الجنوبية

2018_2_12_16_35_15_645

إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا تحذيرا من غارات جوية

image (4)

القوات الأوكرانية تقصف 4 مواقع قيادة روسية

image - 2022-12-25T100523.737

السلفادور تبدأ عملية عسكرية واسعة ضد العصابات

63a434ae4c59b70d2549591f

الهند تكشف عن موعد إطلاق مركباتها الفضائية المأهولة

أخبار متعلقة
639f31424c59b776d6211b9b

خبراء صينيون يكشفون أهداف واشنطن من وراء الأزمة الأوكرانية

الجيش-الياباني

اليابان: يجب امتلاك قدرة شن هجوم مضاد حال التعرض لهجوم مسلح

638ae2e74236047569330523

ماكرون يختتم زيارته للولايات المتحدة في مدينة اشترتها واشنطن من باريس

image - 2022-12-03T085552.622

أمريكا مستعدة للحديث مع روسيا بشأن معاهدة نووية جديدة

image - 2022-11-26T090224.085

الرئيس الصيني يعرض على كيم جونغ التعاون من أجل السلام

63804f834c59b70e491b00d3

البيض يختفي من المتاجر البريطانية