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الثلاثاء، 27-02-2024 09:06 ص

باتروشيف يبحث مع راؤول كاسترو التعاون في قطاع الأمن

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الوكيل الإخباري - استقبل زعيم الثورة الكوبية راؤول كاسترو، أمس الاثنين، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يزور هافانا، وبحث معه قضايا التعاون الروسي الكوبي في المجال الأمني.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: " استقبل زعيم الثورة الكوبية راؤول كاسترو في هافانا، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف. وخلال اللقاء ناقش الجانبان، مختلف قضايا التعاون الروسي الكوبي في مجال الأمن".

ووفقا للبيان، أكد نيكولاي باتروشيف لراؤول كاسترو أن موسكو تظل ملتزمة بروح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 

RT

 




 

 


 

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